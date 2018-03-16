Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, подчеркнув, что от перекиси такой же эффект, как от воды.

«3% раствор перекиси водорода, который много семей используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях, не заживляет и обеззараживает раны. Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран», — рассказала Супрун.

«Перекись водорода эффективен для механической очистки раны — то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосудов и перекрыть проток крови)», — поведала она.

При этом Супрун опубликовала забавную карикатуру, на которой польза перекиси водорода приравнивается к подорожнику.

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