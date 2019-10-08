|Покупка квартиры для сдачи в аренду: Сколько можно заработать
|08.10.2019 18:19
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От 15% до 50% украинцев приобретают первичное жилье для дальнейшей сдачи в аренду. Для многих – это не просто инвестиции, а и способ легализировать свои доходы. Однако не стоит идеализировать – не все столичные новостройки достраиваются и сдаются в эксплутаиацию.
Об этом сообщает Минфин.
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“Если войти в проект на старте строительства, то к моменту ввода в эксплуатацию цена на объект может вырасти на 30-40%. Это обеспечит инвестору доход до 15% годовых. Конечно, при условии, что это объект надежного застройщика, с удачными концепцией и месторасположением“, - говорит управляющий партнер Kiev Standard real estate boutique Олег Перегинец.
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Начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов считает наиболее привлекательными для инвестирования проекты формата “город в городе“. Такие комплексы ценятся за обширную закрытую территорию и продуманную инфраструктуру, которая включает в себя магазины, детсады, школы, медучреждения, спортклубы, паркинги, зоны отдыха и т.п.
- Инвестиции в пригород
“При выборе объекта в пригороде, помимо надежности застройщика, стоит оценивать развитость действующей и потенциал будущей инфраструктуры, а также удаленность от столицы“, - советует Чумак. Кроме этого, следует обратить внимание на природное окружение, вид из окон, близость леса или водоема. Ведь зачастую, в пригород из мегаполиса переселяются ради того, чтобы оказаться поближе к природе.
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- Сколько можно заработать, сдавая квартиру в аренду?
“Однокомнатная или двухкомнатная квартира в пригороде обойдется в среднем около $30-40 тыс. Ее можно будет сдавать за 10 тыс. грн в месяц, что означает, что вложения окупятся в течение около 6 лет. Аналогичная квартира в приближенной к центру части Голосеевского района стоит $70 тыс. грн, а сдать ее можно за 12 тыс грн - период окупаемости составит 11,5 лет“, - приводит примеры Кравченко.