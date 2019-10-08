От 15% до 50% украинцев приобретают первичное жилье для дальнейшей сдачи в аренду. Для многих – это не просто инвестиции, а и способ легализировать свои доходы. Однако не стоит идеализировать – не все столичные новостройки достраиваются и сдаются в эксплутаиацию.

Об этом сообщает Минфин.

- Покупка жилья на этапе котлована

На первоначальном этапе застройщики, как правило, предлагают наиболее низкие цены. В среднем квадратный метр столичной недвижимости на этапе котлована стоит от 18 тыс грн. После введения дома в эксплуатацию ценник поднимается до 25 тыс за кв м.

“Если войти в проект на старте строительства, то к моменту ввода в эксплуатацию цена на объект может вырасти на 30-40%. Это обеспечит инвестору доход до 15% годовых. Конечно, при условии, что это объект надежного застройщика, с удачными концепцией и месторасположением“, - говорит управляющий партнер Kiev Standard real estate boutique Олег Перегинец.

- Как правильно выбрать дом для наибольшей прибыли

При выборе объекта для инвестирования необходимо ознакомиться, как увеличивались цены на кв м у понравившегося застройщика. Основными точками роста могут стать район, инфраструктура, экологическая обстановка, наличие мест отдыха близко.

Начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов считает наиболее привлекательными для инвестирования проекты формата “город в городе“. Такие комплексы ценятся за обширную закрытую территорию и продуманную инфраструктуру, которая включает в себя магазины, детсады, школы, медучреждения, спортклубы, паркинги, зоны отдыха и т.п.

- Инвестиции в пригород

Покупка недвижимости в пригороде Киева – неплохой вариант при небольшом бюджете, например, 10 тыс долл. При этом доходность инвестиций в пригородную недвижимость, по мнению Бронислава Чумака, будет ниже, чем у столичных проектов.

“При выборе объекта в пригороде, помимо надежности застройщика, стоит оценивать развитость действующей и потенциал будущей инфраструктуры, а также удаленность от столицы“, - советует Чумак. Кроме этого, следует обратить внимание на природное окружение, вид из окон, близость леса или водоема. Ведь зачастую, в пригород из мегаполиса переселяются ради того, чтобы оказаться поближе к природе.

- Риски инвестирования в недвижимость

Эксперты рекомендуют не забывать о рисках приостановки проекта. Причин тому может быть множество: подлый или неплатежеспособный застройщик, проблемы с городскими властями, конфликты с местными жителями и активистами и т.п. В таком случае инвестору угрожает длительная заморозка или потеря всей или части суммы инвестиций.

- Сколько можно заработать, сдавая квартиру в аренду?

По оценке Бронислава Чумака, инвестор, организовавший арендный бизнес, в среднем может вернуть вложенные деньги примерно через 7-8 лет. В свою очередь Дмитрий Кравченко для покупки доходных квартир советует рассматривать пригород и центр Киева, так как расположенное там жилье удастся сдать в любом случае.

“Однокомнатная или двухкомнатная квартира в пригороде обойдется в среднем около $30-40 тыс. Ее можно будет сдавать за 10 тыс. грн в месяц, что означает, что вложения окупятся в течение около 6 лет. Аналогичная квартира в приближенной к центру части Голосеевского района стоит $70 тыс. грн, а сдать ее можно за 12 тыс грн - период окупаемости составит 11,5 лет“, - приводит примеры Кравченко.

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