Согласно проекту Бюджета на 2020 год, в Украине запланирована перепись населения. На ее проведение выделят 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает КП.

Перепись необходима для правильного формирования государственной политики во всех сферах жизни. В частности, для того, чтобы ликвидировать фейки в госреестрах.

«Чтобы не возникало перекосов при проведении той же трудовой, пенсионной реформы, нужно точно знать, сколько у нас трудоспоспособного, предпенсионного населения», - поясняет политолог Владимир Бондаренко

«Очень много фейковой информации в наших реестрах. Мы должны и ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения, то есть объединить все базы данных, чтобы посмотреть, а сколько на самом деле у нас населения, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают», - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

- Как будет проводиться перепись населения

Украинцам будут задавать вопросы, касающиеся персональных данных. Согласно закону о переписи населения есть 12 базовых вопросов: ФИО, пол, возраст, дата и место рождения, семейное положение, этническое происхождение, языковые отличия, гражданство, образование, источники существования, занятость, миграционная активность, жилищные условия.

- Как не попасть на аферистов?

Для обеспечения собственной безопасности необходимо требовать удостоверение переписчика. В документ должно быть вклеено фото и указана следующая информация: ФИО, координаты переписного участка. При себе у переписчика должен быть паспорт.

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