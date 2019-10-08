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|08.10.2019 20:10
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Согласно проекту Бюджета на 2020 год, в Украине запланирована перепись населения. На ее проведение выделят 3,4 млрд грн.
Об этом сообщает КП.
Перепись необходима для правильного формирования государственной политики во всех сферах жизни. В частности, для того, чтобы ликвидировать фейки в госреестрах.
«Чтобы не возникало перекосов при проведении той же трудовой, пенсионной реформы, нужно точно знать, сколько у нас трудоспоспособного, предпенсионного населения», - поясняет политолог Владимир Бондаренко
«Очень много фейковой информации в наших реестрах. Мы должны и ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения, то есть объединить все базы данных, чтобы посмотреть, а сколько на самом деле у нас населения, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают», - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
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