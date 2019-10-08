В Киеве состоялся конец соревнований Всеукраинского экологического марафона. В заключительном этапе состязаний приняли участие 20 команд.

В этом году все разработки касаются безотходного производства.

Одна из разработок – то ли аквариум, то ли теплица, но на самом деле – и то, и другое. Сверху можно выращивать зелень и овощи, а внизу – разводить рыб. Главное, что с "умным" аквариумом можно экономно потреблять воду и удобрения.

Ведь рыбы питают растения, а зелень фильтрует воду, и она, уже чистая, возвращается рыбам.

"Мы не вносим дополнительно большого объема воды, а у нас сейчас в мире проблема сокращения запасов пресной воды. И второе – мы не вносим дополнительно каких-то удобрений, ведь сами рыбки, которые создают экосистему, являются источником для растений, которые мы выращиваем", – объясняет участник команды Tenor Team Владимир Беседюк.

Пока это модель. Ее создали студенты из Ровно. Мечтают, что со временем такие будут в офисах и домах миллионов людей. На экологическом марафоне – изобретения команд со всей Украины.

Проекты участников – примеры эффективного использования ресурсов. В том числе – производство замкнутого цикла, то есть безотходное.

"Текущая линейная модель, которую мы используем, исчерпывает природные ресурсы рекордными темпами, и в ближайшие десятилетия мы столкнемся с дефицитом чистой воды, полезных ископаемых, ископаемых источников энергии и так далее. Поэтому критически важно переходить к замкнутым моделям экономики в каждой отрасли", – считает организатор Circular Economy Hakhathon Роман Пучко.

И тут должен помочь большой и сознательный бизнес. Компания ДТЭК уже этим занимается, следовательно и поддерживает всеукраинскую инициативу по поиску идей – как уменьшить количество мусора. И не только собирает предложения, как меньше производить бытовых отходов, но и сама ищет – как и где использовать повторно собственные отходы.

"Сжигая уголь на наших ТЭЦ, мы продуцируем довольно большое количество золошлаковых отходов. Во всех цивилизованных странах золошлаковые отходы используются в строительной индустрии, для строительства дорог, изготовления цемента", – говорит главный эколог ДТЭК, ментор Circular Economy Hakhathon Ирина Вербицкая в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

В этом году в конец попали лишь 20 команд – из сотни претендентов. Судьи совещались до позднего вечера, выбирали команду, которая достойна приза в 100 тысяч гривен.

Победили киевляне, которые разработали экозаменитель пластика. Он полностью разлагается в почве.

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