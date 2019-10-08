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|Хэллоуин близко – дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве
|08.10.2019 21:05
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Два десятка дайверов погрузились на морское дно у побережья города Ки-Ларго во Флориде. Там уже начали готовиться к Хэллоуина и провели ежегодный конкурс по подводной резьбы на тыквах.
Художники должны были не только сделать красивый узор, но и удержать под водой плоды, которые обычно не тонут. Темой для вдохновения, как и в прошлом году, стали морские существа: скаты, медузы и осьминоги.
Победу одержали двое дайверок из Детройта, которые вырезали двух мурен, свернувшихся вокруг сердца – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».