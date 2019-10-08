Большинство жителей Золотого Луганской области – за разведение войск. Но кое-кто все же опасается этого.

Журналисты пообщались с местными жителями. Чего именно они боятся? И когда украинские военные перейдут на новые позиции?

С утра в центре Золотого четыре шумно.

"Если бы по нам стреляли – мы бы уже были все побитые", – говорит одна из местных жительниц.

Некоторые боятся, что после отвода войск боевики усилят обстрелы.

"Тут ничего не останется, здесь внизу шахты и все провалится! Говорят, нас будут вывозит – куда? Куда нас вывозить? У меня трое детей!", – говорит одна женщина.

Но большинство из тех, кто собрался в центре Золотого, все же вроде за разведение.

"Вы возражаете?", – спрашивают у людей представители власти. "Нет!" – отвечают местные жители. "Разводим?" – "Да!" – "А почему мне говорят, что все против?" – спрашивает министр обороны Андрей Загороднюк.

"Кто то должен сделать шаг назад! Первый шаг – а потом дело пойдет!" – говорит один из местных жителей.

Впрочем, несколько неожиданно для журналистов и местных жителей военные заявляют: в Золотом-4 разведения не планировалось и не планируется. Войска будут выведены только из части села Екатериновка.

"Участок называется – "в районе Золотого". Ни с Золотого-1, 2, 3, и 4, которые мы контролируем, подразделения Вооруженных сил выходить не будут", – говорит заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь.

Министр обороны, начальник генштаба и заместитель министра внутренних дел сегодня умышленно приехали в Золотое пообщаться с людьми. И прямо во время встречи боевики обстреляли окрестности города с автоматического гранатомета.

"Это очередная попытка спровоцировать этот процесс для того, чтобы он не состоялся. Но он состоится, никуда не денется!" – говорит министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам министра обороны, никаких рисков для местных жителей разведение не несет. Наоборот: обещают решить болезненные проблемы жителей.

"Это проблемы со скорой – и мы сюда заводим постоянную скорую, это проблемы с координацией – и мы назначаем координационный центр небольшой", – рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

После отвода военных город будет защищать полиция. Уже сейчас количество патрульных на улицах – один к десяти.

"У нас работает группа быстрого реагирования в Родине, группа быстрого реагирования в городе, две группы СОГ, это следственно-оперативные группы, а также еще две группы патруля", – рассказывает заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

Разведение, которое планировалось на сегодня, сорвано. Теперь оно произойдет не раньше, чем через семь суток. Но при условии, что в зоне отвода не будет ни одного обстрела. Риск, что боевики попытаются нарушить условия, есть, говорят военные. Но в таком случае они готовы быстро вернуться на свои позиции.

"Это никак не говорит о том, что на территории этого участка, где будут разведены войска, не будут выполнять свои обязанности власти органы местного самоуправления, Национальная полиция, Служба безопасности и все те, кто должны обеспечивать нормальную жизнедеятельность нашего населения", – говорит начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Чиновники и военные убеждают: даже несмотря на вывод войск, расположенные рядом населенные пункты все равно останутся под контролем Украины. А для тех, кто боится, готовы даже устроить экскурсию в Станицу Луганскую – чтобы люди на месте убедились, что разведение – это не страшно.

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