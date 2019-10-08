Посол США в Польше Джорджет Мосбахер считает, что до конца года осуществят процедуры, которые связаны со вступлением Польши в Программу визовых исключений США.

Об этом сообщает Польское радио.

"2020 станет годом, когда поляки смогут путешествовать в США без виз", — сказала она.

По ее словам, сейчас нужно завершить административные процедуры.

"Когда это будет завершено, секретарь по вопросам внутренней безопасности направит в Конгресс США консультативную записку, в которой сказано, что Польша выполнила все требования и может присоединиться к программе", — заявила посол США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что официально дал дозволение включить Польшу в американскую программу отмены виз – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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