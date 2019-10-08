Об этом сообщает Громадське.

Во время брифинга в Северодонецке Луганской области Винников заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут помогать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - заявил он.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира