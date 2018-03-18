По информации российских СМИ, открылись около 1400 избирательных участков, где, как предполагается, проголосуют почти 1,8 миллиона жителей украденного полуострова.

Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

При этом российские власти утверждают, что за ходом незаконных выборов следят «официально аккредитованные наблюдатели», в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра.

При этом местные жители сообщают, что для голосования в Крыму на избирательный участок привозят парней в форме и без.

Одним из первых в Симферополе проголосовал фейковый «глава» полуострова Сергей Аксенов. » Голос принят. Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию», — сказал он.

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