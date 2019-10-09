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|На корветах для армии "наварили" почти 85 миллионов - ГПУ открыла дело
|09.10.2019 10:01
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Об этом информирует прессслужба Генпрокуратуры.
“По итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств во время выполнения Государственной программы создания и закупки корабля класса «корвет»”, - говорится в сообщении.
Предварительно факты злоупотребления оценены как таковые, которые содержат признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро.