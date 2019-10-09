Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 8 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -0,3° С, а это означает, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта - в целом 192 дня. По климатической норме это происходит 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней. Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето", которое начнется в конце этой недели", - говорится в сообщении.

Климатологи обсерватории добавили, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - только 144 дня, а длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах.





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