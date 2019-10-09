На рівних: як живуть та вчаться перші дівчата у Київському військовому ліцеї
09.10.2019 10:57
9 октября
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Цього року у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вперше в історії навчається взвод дівчат - на казарменому положенні та нарівні з ліцеїстами-юнаками. Що привело дівчат у військовий навчальний заклад, котрий ще рік тому був суто чоловічим?