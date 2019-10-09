9 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Киеве закончился безморозный период, но скоро "бабье лето" • На корветах для армии "наварили" почти 85 миллионов - ГПУ открыла дело • Украинцам прогнозируют октябрьские "температурные качели" — от заморозков до +21° • Из-за ремонта Шулявского моста временно закроют движение по проспекту Победы • Хэллоуин близко – дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве • Депутатов предлагают удерживать без согласия Рады • В Киеве победителям экомарафона вручили 100 тысяч гривен все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: курсанты, девушки, ЗСУ, гендерное равенство. 9 октября курсанты, девушки, ЗСУ, гендерное равенство. Цього року у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вперше в історії навчається взвод дівчат - на казарменому положенні та нарівні з ліцеїстами-юнаками. Що привело дівчат у військовий навчальний заклад, котрий ще рік тому був суто чоловічим? Фоторепортажи Популярные теги традиции, США, футбол, путешествия, Дмитрий Дятлов, солдат, Карпаты, милиция, знаменитости, джаз, фотопроект, фотоподборки, Львів, спорт, ВМС, мотоциклы, женщины, политики, фотография, зима, протесты, Россия, соревнования, корабли, заводы, суд, выборы, город, животные, стихийные бедствия, живопись, природа, Киев, АТО, самолеты, кошки, культура, катастрофы, Майдан, туризм, архитектура, тест-драйв, НАТО, выставки, столкновения, дизайн, Порошенко, беспорядки, оккупация, уикенд, парады, ВСУ, экология, история, досуг, Сергей Смоленцев, автомобили, фестивали, общество, транспорт, мир, политика, концерты, Динамо, ЗСУ, аннексия Крыма, военная техника, Александр Зубко, Львов, полиция, дети, цирк, Одесса, церковь, юмор, Саакашвили, праздники, война, искусство, авиация, Донбасс, марш, люди, #Євромайдан, мода, Нацгвардия, акции, технологии, митинги, Шахтер, пейзажи, Верховная Рада, Путин, вера, портрет, фотографы, бизнес, музыка, учения, фотоконкурсы Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис традиции, США, футбол, путешествия, Дмитрий Дятлов, солдат, Карпаты, милиция, знаменитости, джаз, фотопроект, фотоподборки, Львів, спорт, ВМС, мотоциклы, женщины, политики, фотография, зима, протесты, Россия, соревнования, корабли, заводы, суд, выборы, город, животные, стихийные бедствия, живопись, природа, Киев, АТО, самолеты, кошки, культура, катастрофы, Майдан, туризм, архитектура, тест-драйв, НАТО, выставки, столкновения, дизайн, Порошенко, беспорядки, оккупация, уикенд, парады, ВСУ, экология, история, досуг, Сергей Смоленцев, автомобили, фестивали, общество, транспорт, мир, политика, концерты, Динамо, ЗСУ, аннексия Крыма, военная техника, Александр Зубко, Львов, полиция, дети, цирк, Одесса, церковь, юмор, Саакашвили, праздники, война, искусство, авиация, Донбасс, марш, люди, #Євромайдан, мода, Нацгвардия, акции, технологии, митинги, Шахтер, пейзажи, Верховная Рада, Путин, вера, портрет, фотографы, бизнес, музыка, учения, фотоконкурсыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Цього року у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вперше в історії навчається взвод дівчат - на казарменому положенні та нарівні з ліцеїстами-юнаками. Що привело дівчат у військовий навчальний заклад, котрий ще рік тому був суто чоловічим? 09.10.2019



новости украины для киеве все фото national Теги: экономика