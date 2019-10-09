Міномети «Молот», «Укроборонпром», спецназ на виборах — за що НЕ заарештували Пашинського
09.10.2019 11:16
9 октября
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Ексдепутата та фігуранта корупційних розслідувань Сергія Пашинського взяли під варту без права внесення застави, але не за корупцію. 31 грудня 2016 року в селі під Києвом тодішній депутат прострелив ногу чоловіку, який начебто намагався напасти на нього зі скляною пляшкою. У серпні 2017-го Генпрокуратура закрила справу, та нещодавно слідчі Держбюро розслідувань її поновили. Сам Пашинський вважає справу політично вмотивованою. Згадуємо інші скандали, за які не заарештовували екснардепа.