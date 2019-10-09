9 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Киеве закончился безморозный период, но скоро "бабье лето" • На корветах для армии "наварили" почти 85 миллионов - ГПУ открыла дело • Украинцам прогнозируют октябрьские "температурные качели" — от заморозков до +21° • Из-за ремонта Шулявского моста временно закроют движение по проспекту Победы • Хэллоуин близко – дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве • Депутатов предлагают удерживать без согласия Рады • В Киеве победителям экомарафона вручили 100 тысяч гривен все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: аресты, коррупция, Турчинов, ГПУ, Пашинский. 9 октября аресты, коррупция, Турчинов, ГПУ, Пашинский. Ексдепутата та фігуранта корупційних розслідувань Сергія Пашинського взяли під варту без права внесення застави, але не за корупцію. 31 грудня 2016 року в селі під Києвом тодішній депутат прострелив ногу чоловіку, який начебто намагався напасти на нього зі скляною пляшкою. У серпні 2017-го Генпрокуратура закрила справу, та нещодавно слідчі Держбюро розслідувань її поновили. Сам Пашинський вважає справу політично вмотивованою. Згадуємо інші скандали, за які не заарештовували екснардепа. Фоторепортажи Популярные теги акции, ВСУ, животные, мир, традиции, кошки, катастрофы, общество, культура, Карпаты, ЗСУ, зима, путешествия, дизайн, Динамо, фотоподборки, уикенд, оккупация, милиция, Александр Зубко, политика, протесты, мода, #Євромайдан, спорт, Нацгвардия, город, тест-драйв, Россия, полиция, учения, цирк, природа, НАТО, военная техника, митинги, Дмитрий Дятлов, соревнования, фотопроект, праздники, солдат, экология, люди, дети, досуг, Львов, выставки, фотоконкурсы, искусство, мотоциклы, Донбасс, Путин, фестивали, США, фотография, Одесса, беспорядки, футбол, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, авиация, война, транспорт, АТО, Львів, юмор, знаменитости, Верховная Рада, архитектура, бизнес, джаз, женщины, пейзажи, технологии, церковь, музыка, живопись, история, ВМС, Майдан, Шахтер, Саакашвили, политики, вера, парады, туризм, Порошенко, Киев, концерты, корабли, столкновения, заводы, марш, самолеты, выборы, аннексия Крыма, портрет, автомобили, фотографы, суд Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис акции, ВСУ, животные, мир, традиции, кошки, катастрофы, общество, культура, Карпаты, ЗСУ, зима, путешествия, дизайн, Динамо, фотоподборки, уикенд, оккупация, милиция, Александр Зубко, политика, протесты, мода, #Євромайдан, спорт, Нацгвардия, город, тест-драйв, Россия, полиция, учения, цирк, природа, НАТО, военная техника, митинги, Дмитрий Дятлов, соревнования, фотопроект, праздники, солдат, экология, люди, дети, досуг, Львов, выставки, фотоконкурсы, искусство, мотоциклы, Донбасс, Путин, фестивали, США, фотография, Одесса, беспорядки, футбол, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, авиация, война, транспорт, АТО, Львів, юмор, знаменитости, Верховная Рада, архитектура, бизнес, джаз, женщины, пейзажи, технологии, церковь, музыка, живопись, история, ВМС, Майдан, Шахтер, Саакашвили, политики, вера, парады, туризм, Порошенко, Киев, концерты, корабли, столкновения, заводы, марш, самолеты, выборы, аннексия Крыма, портрет, автомобили, фотографы, судВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Ексдепутата та фігуранта корупційних розслідувань Сергія Пашинського взяли під варту без права внесення застави, але не за корупцію. 31 грудня 2016 року в селі під Києвом тодішній депутат прострелив ногу чоловіку, який начебто намагався напасти на нього зі скляною пляшкою. У серпні 2017-го Генпрокуратура закрила справу, та нещодавно слідчі Держбюро розслідувань її поновили. Сам Пашинський вважає справу політично вмотивованою. Згадуємо інші скандали, за які не заарештовували екснардепа. 09.10.2019



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