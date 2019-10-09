Об этом в комментарии Укринформу рассказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс.

"36 предприятий-участников из состава "Укроборонпрома" в этом году экспонируют 135 образцов военной техники и вооружения. Среди них 13 крупногабаритных натурных образцов - это бронированная техника, ракетный комплекс "Нептун" в составе 3 единиц, новейшая РЛС 90К6Е и др. В целом же мы представили шесть новых разработок, которые впервые демонстрируются для ознакомления", - сообщил Абромавичус.

Он также отметил, что главными принципами, по которым на выставку отбирались образцы, были новизна вооружения и интерес как для внутреннего, так и для внешнего заказчика.

"Такого рода выставки являются международными площадками для договоренностей и налаживания новых векторов военно-технического сотрудничества между странами. Сейчас график переговоров забит до отказа", - сообщил глава концерна, добавив, что в этом году экспозиция "Укроборонпрома" размещена на площади 700 кв.м.

Как сообщал Укринформ, выставка "Оружие и безопасность - 2019" проходит в Киеве с 8 по 11 октября 2019 года. В ней принимают участие более 370 участников, из них 48 - иностранных из 16 стран мира (США, Польши, Дании, Финляндии, Бельгии, Беларуси, Австрии, Чехии, Турции, Германии, Италии, Латвии, Хорватии, Израиля, Китая, Казахстана).

На выставке национальные павильоны представляют США (9 компаний), Польша (5 компаний), Турция (14 компаний) и Чехия (3 компании). Среди украинских участников - 36 предприятий, входящих в состав Государственного концерна "Укроборонпром", 23 предприятия ОО "Лига оборонных предприятий Украины", два предприятия Государственного космического агентства Украины и еще более 130 государственных и частных предприятий.

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