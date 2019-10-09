Причина этому состоянию – авитаминоз. Как изменить ситуацию и дать своему организму заряд бодрости? Сделайте выговор на следующих продуктах.

Бурый рис

Этот вид риса содержит максимальное количество магния, который отвечает за уравновешенность и бодрость только организма. Это отличный гарнир для вашего обеда, когда силы в первой половине дня уже на исходе.

Морская рыба

Морская рыба содержит много Омега-3 жирных кислот и витамина Д, которые улучшают настроение, настроение, повышают иммунитет и способствуют появлению новой энергии. Запеченной или приготовленной на пару - она сохранит максимум своих полезных свойств.

Яйца

Яйца – не только белок, который отлично насыщает организм, но и огромное количество аминокислот, отлично усваивающихся человеком. Аминокислоты отвечают за восстановление мышц, а значит вы будете чувствовать себя отдохнувшим.

Шпинат

Шпинат в большом количестве содержит железо, а оно отвечает за энергообмен организма. Для лучшего усвоения железа добавьте лимонный сок в блюда со шпинатом.

С добавлением шпината получаются вкусные салаты, а также из него можно приготовить суперполезные смузи.

Бананы

Бананы высококалорийны, а потому энергии дадут довольно. Банан – источник пектина, бета-каротина, витаминов, магния, кальция, железа, натрия, фосфора, фруктозы и клетчатки. Все это делает этот фрукт настоящей энергетической бомбой.

Мед

Мед содержит массу полезных веществ, чтобы поднять ваш иммунитет. Это целый набор витаминов, а также магний, медь и калий, необходимые для возобновления и поддержания сил.

Йогурт

Кальций и магний также содержатся в йогурте, они помогают организму быстро восстанавливаться при потере сил. Витамины группы В, которыми богат йогурт, улучшают мозговую деятельность и повышают настроение.

Апельсины

Цитрусовые все еще актуальны до появления первых сезонных фруктов. Апельсины – источник калия, фолиевой кислоты и витамина С.

Они способствуют очищению крови, тонизируют весь организм, наделяют его жизненной силой и энергией, улучшают аппетит.

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