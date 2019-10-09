Об этом министр КМУ Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.

По его словам, при условии принятия парламентом этого законопроекта, граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее испытывать или сохранять.

"Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - подчеркнул министр.

Он отметил, что граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

"Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы", - отметил Дубилет.

Представитель правительства также подчеркнул, что если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный список — самостоятельно или через работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку, как носитель информации, не будет нужды.

Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать власть не будет.

Дубилет надеется, что принять законы, соответствующие постановления получится в ближайшее время, и тогда запустить всё технически можно будет уже в этом году.

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