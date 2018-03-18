Об этом известный блогер Фашик Донецкий, который вот уже три года живет в оккупированном Донецке, рассказал в интервью Обозревателю.

«Недавно сам Захарченко приезжал испытывать общежитие в районе студгородка в оккупированном Донецке. По идее роспропагандистов все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол, мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили. Сюжет сняли. Правда не сняли и чисто случайно забыли об одной детали. Перед съемками очередного популистского ролика его лондоничество (Захарченко, — прим. «Апострофа») поссорилось с лифтом. Лифту было все равно, кто такой Захарченко. Лифт обиделся. Сильно обиделся», — пишет блогер.

По его словам, в итоге Захарченко застрял в лифте один.

«Честно, не знаю, на сколько похудел Захарченко, когда он понял, что лифт его вообще не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь, как нежно и спокойно строитель кричит, когда роняет кувалду себе на мизинчик? То не крик, а шепот», — продолжает рассказывать он.

Как уточняет блогер, Захарченко в лифте в темноте «орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой ухмылкой тихонько сказал ему — ну всьо, приїхали».

В итоге лифт-таки открыли за 3-4 минуты и лидера боевиков освободили.

«Правда, жалко гражданских. Лифтеру не повезло больше всех — он из общежития уехал прямо на подвал признаваться во всех грехах, которые с него выбьют православные садисты. Со всех гражданских и вояк, свидетелей криков Захарченко, рожающего кирпичи в лифте, взяли подписки о неразглашении государственной тайны», — уточняет Фашик Донецкий.

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