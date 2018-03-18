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|Норвегия не собирается признавать законными выборы президента РФ в Крыму
|18.03.2018 23:26
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Заявление об этом сделал норвежский МИД в Twitter.
«Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнании аннексии Крыма», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал бойкотировать российские выборы в Крыму и не признавать их результат. Более того, прокуратура АР Крым пообещала наказывать тех, кто будет причастен к организации незаконного голосования за президента России на территории полуострова 18 марта.Источник
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