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|В АТО 5 луганских террористов случайно подорвались на ручной гранате
|18.03.2018 23:42
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Однако новость узнало не просто «высшее начальство», но и широкая общественность.
Как стало известно из сообщения штаба АТО в Facebook, по данным украинской разведки как минимум пять луганских террористов пострадали от взрыва ручной гранаты, причем детонация боеприпаса случилась прямо в кармане у одного из «освободителей».
Несмотря на явные факты вины террористов, оккупанты все равно пытаются связать случай с действиями «украинских диверсантов».
Напомним, в оккупированном Донецке скрывающийся на территории «ДНР» уголовник из «ЛНР» по ходу преследования зашел в пассажирский автобус, после чего взорвалась бывшая при боевике граната. В результате взрыва умер сам сепаратист и киевлянка, приехавшая в Донецк на похороны родственника.
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