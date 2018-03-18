Однако новость узнало не просто «высшее начальство», но и широкая общественность.

Как стало известно из сообщения штаба АТО в Facebook, по данным украинской разведки как минимум пять луганских террористов пострадали от взрыва ручной гранаты, причем детонация боеприпаса случилась прямо в кармане у одного из «освободителей».

Несмотря на явные факты вины террористов, оккупанты все равно пытаются связать случай с действиями «украинских диверсантов».

Напомним, в оккупированном Донецке скрывающийся на территории «ДНР» уголовник из «ЛНР» по ходу преследования зашел в пассажирский автобус, после чего взорвалась бывшая при боевике граната. В результате взрыва умер сам сепаратист и киевлянка, приехавшая в Донецк на похороны родственника.

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