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|18.03.2018 23:50
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18 марта на Манежной площади в Москве проходит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь аннексии полуострова и, уже очевидной, «победы Путина» на президентских выборах.
Обращаясь к участникам митинга-концерта в свою честь, Путин призвал «сохранить в стране единство и думать о будущем великой Родины» и добавил, якобы Россия просто обречена на успех, давая понять, что впереди ждут благополучные времена.
Сложно сказать, воспринимают ли действительно такие заявления граждане, учитывая, что Путин практически безраздельно управляет государством уже четверть века.
Между тем день выборов ознаменовался скандалом в российских
оппозиционных кругах. Алексей Навальный обвинил Ксению Собчак
в интригах, которые привели к победе Путина.