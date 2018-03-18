При этом наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали эти случаи, не допускают на объекты.

Наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) близко н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка). Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

Также 15 марта беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 6 танков (три Т-64 и три Т-72), 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 3 единицы буксируемой артиллерии (Д-20, 152 мм) у н . п. Новоселовка (37 км северо-восточнее Донецка).

«Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведено, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям. В неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели зафиксировали 6 буксируемых гаубиц (2А65″ Мста-Б «, 152 мм) и 5 ​​самоходных гаубиц (2С1). члены команды СММ также отметили, что там до сих пор не хватает 13 самоходных гаубиц (2С1), 2 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) и 1 буксируемой гаубицы (2А65). Вооруженные члены «ДНР» не позволили наблюдателям войти частям места хранения я отведенного тяжкого вооружение «, — говорится в отчете миссии ОБСЕ.

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