ABC News сообщила, что британские чиновники считают, что токсин использовался в порошкообразной форме и что он циркулировал через вентиляционные отверстия BMW Скрипаля.

По словам журналистов, три сотрудника разведки заявили, что российское военное происхождение и природа «пыльной» субстанции понятны им.

«Это субстанция времен холодной войны, чего, как они утверждали, никогда не было», — сказал один из высокопоставленных чиновников разведки ABC News, имея ввиду Россию.

ABC также сообщила, что сотрудники разведки заявили, что до 38 человек в Солсбери были идентифицированы как затронутые токсином, и что ожидается, что больше жертв будут опознаны, как отравленные именно этим ядом.

Также в воскресенье правительство Великобритании заявило, что оно имеет доказательства того, что Россия потратила последнее десятилетие на тайное развитие нервных агентов для использования в убийствах, сообщает The Wall Street Journal .

«У нас есть доказательства того, что Россия занимается расследованием поставок нервных агентов и занимается созданием и хранением Новичка», — сказал британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Джонсон добавил, что Россия «производит и накапливает Новичок, вопреки тому, что они говорили».

Владимир Чижов, посол Москвы в Европейском Союзе, заявил, что Россия не располагает запасами химического оружия и не признает свою вину в отравлении.

«Россия не имела к этому никакого отношения», — сказал Чижов BBC.

Чижов отметил, что исследовательский центр Великобритании по химическому оружию, Портон-Даун, находится только в восьми милях от Солсбери.

На вопрос, говорил ли он, что Портон Даун был замешан, Чижов ответил: «Я не знаю».

Британское правительство отклонило предположение посла как «вздор».

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