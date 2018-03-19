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|В Пхенчхане прошло официальное закрытие Паралимпийских игр-2018 (фото)
|19.03.2018 00:37
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Организаторы традиционно подготовили яркое шоу: мир увидел элементы корейского народного творчества. Также мы увидели парад спортсменов, эстафету передачи Парадимпиады Пекину и церемонию погашения паралимпийского огня.
Напомним, за девять соревновательных дней Паралимпиады разыграно 80 комплектов медалей.
Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 22 награды — 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
В последний день Игр украинские паралимпийцы завоевали золотую медаль в смешанной эстафете (лыжные гонки).До встречи в Токиоследующие Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио. Это будет замечательная летняя Паралимпиадапродолжается праздничный концерт, а мы будем кончать нашу трансляциюа теперь праздничный салюттанцуют все!!!концерт в разгарепод зажигательную музыку танцует весь стадионна сцене популярная корейская певица Ай Лиа теперь корейская поп-группа исполняет песню «Цветущая радость»Паралимпийский огонь погашен!а сейчас будет погашен паралимпийский огоньИгры официально закрытыЭндрю Парсонс высказал слова благодарности, рассказал об успехах Паралимпиады и объявил игры закрытымислово взял президент Междунардного паралимпийского комитета Эндрю Парсенса теперь президент оргкомитета Игр благодарит всех за организацию великолепного праздника паралимпийского спорта«Увидимся в Пекине», — заканчивается композицияочень трогательная песня. Девочка поет о том, что во сне хочет стать птицейдевочка с нарушением слуха исполняет песню «Танцую во сне»под сопровождение гимна Китая подымается национальный флаг Поднебеснойа теперь мэр Пхенчхана передает паралимпийский флаг президенту МПК Эндрю Парсонсу, а тот передаст флаг мэру Пекинацеремонию увенчает церемония потушения паралимпийского огняИсточник
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