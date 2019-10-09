Об этом сообщил ведущий аналитик компании Pro-Consulting Артем Черный, передает НВ Бизнес.

По словам маркетинг-директора AB InBev Efes Украины Анны Руденко, за шесть месяцев этого года рынок безалкогольного пива вырос на 5% по сравнению с январем-июнем прошлого года, при этом продажи с заводов выросли на 21%.

"Темпы роста рынка безалкогольного пива опережают рынок алкогольного, который также растет, но на 2,2%", - сказала она.

"Рост продаж безалкогольного пива - мировой тренд. В первую очередь, это связано с популяризацией здорового образа жизни. Безалкогольное пиво также является менее калорийным", - отметил Черный.

В Украине доля безалкогольного пива в общем объеме рынка по итогам восьми месяцев составляет 1,8%, говорит генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

"Если сравнивать, например, с Германией, то там безалкогольные сорта занимают более 7% пивного рынка. Зато предложение в этом сегменте постоянно растет. Например, Carlsberg Ukraine представил Baltika № 0 со вкусом пшеничного солода, Уманьпиво возобновило производство Waissburg 0, AB InBev Efes Украина выпускает BUD Prohibition, импортирует Hoegaarden Radler Agrum и Hoegaarden Radler Lemon", - говорится в сообщении.

С 2016 по 2018 годы объем производства безалкогольного пива, по данным Государственной службы статистики, вырос на 21,5%.

"Объяснить это можно тем, что сейчас практически в каждой пивоварни есть свой сорт безалкогольного пива, раньше он был только у крупных производителей. Однако с ростом спроса и совершенствованием технологии, большинство пивных производителей охватили и этот сегмент", - сказал Игорь Кисиль.

"Мировой рынок безалкогольного пива продолжит развиваться вместе с трендом здорового образа жизни. Ожидается еще больше инноваций в данной категории, активная работа компаний-производителей, направленных на повышение качества и вкусовых характеристик продукции", - считает Артем Черный.

По его словам, в Украине рынок имеет хороший потенциал для дальнейшего роста.

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