Так, по данным Укргидрометцентра, сложные погодные условия станут результатом воздействия двух активных юго-западных циклонов.

«В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, кое-где гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

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