Деловые Сводки
- Несмотря на заранее известное имя победителя выборов в РФ, на участках все равно были грубые нарушения и подтасовки
- Голландские строители обнаружили настоящий «горшок золота» (фото)
- Польша призвала Россию остановить оккупацию Крыма
- Приватбанк предупреждает украинцев о мошенниках в Instagram
- Еще один украинский телеканал опозорился, показав карту Украины без Крыма
|Укргидрометцентр пообещал снегопады и метели в понедельник, 19 марта
|19.03.2018 00:45
|
Так, по данным Укргидрометцентра, сложные погодные условия станут результатом воздействия двух активных юго-западных циклонов.
«В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, кое-где гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.Источник
Поделитесь статьей с друзьями