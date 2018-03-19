«Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе Холостяк от 16.03.2018 – некорректное графическое изображение карты Украины», — говорится в сообщении канала на странице в Facebook.

На канале уверяют, что оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ.

«Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины, потому что Крым – это Украина! Телеканал в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию» — отметили телевизионщики.

Напомним, накануне UA:Перший показал в эфире карту Украины без Крыма.

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