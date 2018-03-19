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|Приватбанк предупреждает украинцев о мошенниках в Instagram
|19.03.2018 01:01
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Государственный Приватбанк призвал пользователей социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения.
По информации банка, в социальной сети Instagram мошенники зарегистрировали несколько фейковых аккаунтов, с помощью которых у клиентов банка похищают персональные данные.
«Во время регистрации пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту», — предупредили в банке.
Среди прочего клиентам порекомендовали обращаться на горячую линию по номеру 3700 в случае любых подозрительных операций со своими картами.
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