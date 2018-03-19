«Ну, вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Поэтому все идет нормально. И потепление будет, но не сразу», — рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, снегопады продлятся еще два-три дня, а морозы продержатся до 23-24 марта.

«Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть до 23 — 24 марта, потеплеет. В любом случае, дневная температура будет плюсовой», — добавил Кульбида.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира