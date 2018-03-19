Об этом заявил военный знаток Олег Стариков.

«Очень многие депутаты заносят оружие в сессионный зал. Об этом даже официально говорят. Поэтому Государственная служба охраны должна делать все возможное, чтобы такого не было. Это организационный вопрос и сделать это очень просто: взять просто и поставить рамку или испытывать приборами», — отметил он.

При этом Стариков выразил сомнения в судебных перспективах выдвинутых против нее обвинений в подготовке государственного переворота.

«По судебной перспективе обвинения, которое вынес генпрокурор, я вижу, что ее не будет. Максимум Надежда Савченко наговорила на профилактику. Есть в СБУ такой метод профилактического воздействия. По той информации, что есть, я не верю в то, в чем ее обвиняют. Пока это только политические заявления, и к юриспруденции это не имеет никакого отношения», — считает он.

Также знаток добавил, что все точки в любом случае должен расставить суд.

«Одно дело говорить политические лозунги, обвинять всех в терроризме, а другое дело рассматривать эти обвинения в суде. Я предлагаю не делать поспешных выводов и посмотреть, что будет в суде», — подытожил Стариков.

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