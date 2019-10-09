Деловые Сводки
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|Украина потеряла позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
|09.10.2019 14:39
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Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.
Отмечается, что по уровню государственных институтов Украина занимет 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре - на 57 месте (как и в прошлом году), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).
В то же время по макроэкономической стабильности Украина занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).
По рынку труда Украина заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).
Лидером рейтинга 2019 года стал Сингапур, второе место заняли США, третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.
В 2018 году первыми были США, вторым - Сингапур, третье, четвертое и пятое - Германия, Швейцария и Япония.