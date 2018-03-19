|Появилось видео момента, как сирийские боевики сбили военный самолет
|19.03.2018 08:17
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По данным Telegram-канала Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, самолет якобы принадлежал ВВС Сирии.
Су-24 сбили боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам». Судьба экипажа пока что неизвестна.
Отметим, Су-24 — это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.
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