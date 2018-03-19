По данным Telegram-канала Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, самолет якобы принадлежал ВВС Сирии.

Су-24 сбили боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам». Судьба экипажа пока что неизвестна.

Отметим, Су-24 — это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира