Об этом на своей странице в Facebook написала ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова.

По ее словам, чиновники министерства не смогли дать четкий ответ на простой вопрос, как выпускникам-бюджетникам искать работу и место в интернатуре после прошлогодней отмены т.н. «крепостного права»?

«Из ответа господина заместителя Министра Линчевского я вынесла только одно: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — написала Амосова.

В Министерстве считают, что каждый из выпускников должен самостоятельно договариваться о будущем месте работы с главным врачом или отделом здравоохранения городской администрации.

«Кто раньше «добежит», тот и получит лучшее место? Или раньше «занесет»? А что делать талантливой молодежи без денег?», — спрашивает ректор НМУ.

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