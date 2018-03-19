|Ректор университета им. Богомольца рассказала о сложной ситуации с трудоустройством выпускников-медиков
|19.03.2018 09:13
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Об этом на своей странице в Facebook написала ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова.
По ее словам, чиновники министерства не смогли дать четкий ответ на простой вопрос, как выпускникам-бюджетникам искать работу и место в интернатуре после прошлогодней отмены т.н. «крепостного права»?
«Из ответа господина заместителя Министра Линчевского я вынесла только одно: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — написала Амосова.
В Министерстве считают, что каждый из выпускников должен самостоятельно договариваться о будущем месте работы с главным врачом или отделом здравоохранения городской администрации.
«Кто раньше «добежит», тот и получит лучшее место? Или раньше «занесет»? А что делать талантливой молодежи без денег?», — спрашивает ректор НМУ.
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