Самыми полезными оказались крестоцветные и темно-зеленые овощи, которые не только богаты полезными веществами и витаминами, но и помогают защитить организм от рака и заболеваний сердца.

Вот ТОП-7 овощей и фруктов, которые должны чаще прочих быть в вашем меню.

Все они богаты витаминами В, С и К, клетчаткой, кальцием, железом, рибофлавином и фолиевой кислотой, помогающими защитить организм от рака и сердечных заболеваний. При этом они содержат минимальное количество калорий.

Кресс-салат

В его листьях и стеблях более 15 незаменимых витаминов и минералов. В кресс-салате больше железа, чем в шпинате; больше кальция, чем в молоке; больше витамина C, чем в апельсинах.

В кресс-салате минимум калорий и множество антиоксидантов. Он укрепляет кости, зубы и мешает повреждению нейронов в головном мозге. А его уровень витамина A, также известного как ретинол, имеет колоссальное значение для иммунной системы.

Одна из лучших кулинарных характеристик кресс-салата — универсальность. Зелень кладут в салат свежей, готовят на пару, добавляют в острые супы. В Великобритании это стандартный ингредиент сэндвичей, который подают во время 5 o’clock.

Пекинская капуста

Она содержит индол-3-карбоновую кислоту, которая является мощным антиоксидантом и отвечает за детоксикацию печени и, как следствие, выход токсинов. Регулярное употребление китайской капусты, как и других крестоцветных, задерживает биологические процессы старения. Кроме того витамин А в связке с D делает кожу чистой и здоровой.

А соединение китайской капусты и огурца (сера + кремний) стимулируют рост волос и предотвращают их потерю. Но для этого его нужно есть минимум трижды в неделю.

Мангольд

Зеленые листья очень насыщены витаминами (особенно каротином), сахарами, белками и минеральными солями. Повышенная концентрация витамина К способствует очищению крови и обеспечивает ее нормальную свертываемость. Высокое содержание кальция в зеленых листьях помогает укреплению зубов и костей, а наличие железа является профилактикой анемии.

Мангольд содержит клетчатку и сиреневую кислоту, которые нормализуют уровень сахара в крови, следовательно мангольд показан диабетикам, а уникальные противораковые свойства являются следствием повышенного уровня антиоксидантов. Кроме того, листья мангольда усиливают мозговую деятельность, эффективны для нормализации зрения, полезны для сердца и сосудов.

Свекольная ботва

Тот случай, когда вершки ценнее корешков. По источнику железа между растительных продуктов она уступает только бобовым. Прибавьте к этому бета-каротин (от него зависит здоровье глаз и, конкретно, сетчатки), кальций и магний — и больше никогда не станете выбрасывать ботву, когда готовите. А еще она отлично помогает стабилизировать нервную систему — возьмите на заметку в стрессовых ситуациях.

В трактате «Искусство кулинарии», датированного 1 веком нашей эры, греческие шеф-повара разделяли свеклу на «розовый плод», который добавляли в бульон (прототип борща) и листья, которые ели с горчицей и маслом

Шпинат

В состав шпината входит много витаминов (витамины С, Е, РР, провитамин А, витамины группы В, витамин H) и микроэлементов (кальций, фосфор, калий, магний, железо, селен и др.). Шпинат — очень низкокалорийный продукт, следовательно просто необходим тем, кто сидит на диете. Кроме того, в шпинате содержится много белка и полезной клетчатки.

Чтобы сохранить в шпинате высокий уровень железа, в процессе приготовления всегда добавляйте немного уксуса или лимонного сока.

Цикорий

В нем содержится только по чуть-чуть: по 7% от суточной нормы селена, марганца, фосфора, калия и других минералов. Цикорий способен положительно влиять на уровень половых гормонов. А еще в нем есть олигосахариды как в грудном молоке матери. Салату он придаст приятную остроту.

Салат "Айсберг"

Салат айсберг выращивали еще в Древнем Египте, вначале ради масла и семян, и лишь затем из-за съедобных питательных листьев.

На 20% он состоит из белка, за счет чего, на сленге западных диетологов, получил прозвище «гориллы» между зеленых. Пищевые волокна «Айсберга» помогают отрегулировать пищеварение и, не только потерять вес, но и закрепить приятный результат на весах в долгосрочной перспективе.

Интересно, что в этот список энергопродуктов не попали шесть фруктов и овощей: малина, мандарины, клюква, чеснок, лук и ежевика. Но, несмотря на это, все они содержат большое количество витаминов и минералов, хотя и, согласно исследованию, не слишком богаты питательными веществами.

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