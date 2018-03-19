В Антарктиде под талым льдом ученые нашли дорогу и мост.

Образование сразу очень сложно распознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить какую-то дорог.

Ученые отметили, что протяженность шоссе равняется приблизительно половине мили (около 800 м). С одной стороны дороги можно заметить арку «под мост».

Отметим, с помощью сервиса Google Earth специалисты часто находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.

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