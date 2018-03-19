Деловые Сводки
|Иванка Трамп вместе с супругом чуть не разбились на вертолете
|19.03.2018 09:53
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Как сообщает СNN со ссылкой на источники, из-за этого воздушное судно экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона.
При этом причина отказа двигателя вертолета, который направлялся в Нью-Йорк, не называется.
По данным CNN, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.
Собеседники телеканала также не смогли пояснить, почему Иванка Трамп и Кушнер решили сперва воспользоваться вертолетом, а не самолетом.
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