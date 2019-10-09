 Рідна мова у Білорусі: першокласник Богдан, який змалечку розмовляє тільки білоруською - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Рідна мова у Білорусі: першокласник Богдан, який змалечку розмовляє тільки білоруською
09.10.2019 15:16
9 октября RSS PDA Mobile Facebook
 
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    09.10.2019 83 Метки:  Беларусь, дети, общество, языковая политика, мова, языки.

    9 октября

    Першокласник Богдан розповідає про те, як зробить усіх білорусів білоруськомовними. Хлопчик від народження виховується білоруською мовою і тому ніколи не переходить на російську у спілкуванні з однолітками.

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