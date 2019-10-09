9 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: ТОП-7 самой полезной зелени • 80% переселенцев не вернутся на Донбасс даже после освобождения • Загороднюк заверяет, что льготы военным не отменят • Хомчак назвал слабое место ВСУ • Если слабость и клонит в сон: 8 продуктов-помощников в межсезонье • Укроборонпром показал на выставке 135 образцов техники, между них — шесть новинок • Ахтем Сеітаблаєв про “Захара Беркута”, кримське кіно і політичну кар'єрувсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Беларусь, дети, общество, языковая политика, мова, языки. 9 октября 83Беларусь, дети, общество, языковая политика, мова, языки. Першокласник Богдан розповідає про те, як зробить усіх білорусів білоруськомовними. Хлопчик від народження виховується білоруською мовою і тому ніколи не переходить на російську у спілкуванні з однолітками. Фоторепортажи Популярные теги беспорядки, митинги, музыка, учения, дети, Дмитрий Дятлов, Александр Зубко, Нацгвардия, АТО, выборы, Путин, ВСУ, Карпаты, праздники, столкновения, стихийные бедствия, мотоциклы, милиция, фотопроект, Верховная Рада, история, футбол, юмор, портрет, люди, традиции, фотоконкурсы, НАТО, фестивали, технологии, джаз, солдат, авиация, катастрофы, город, уикенд, женщины, Одесса, церковь, транспорт, Львів, вера, Саакашвили, цирк, автомобили, туризм, тест-драйв, фотографы, досуг, США, мир, природа, Порошенко, соревнования, Киев, марш, Майдан, выставки, мода, концерты, политика, суд, животные, дизайн, парады, Динамо, Россия, бизнес, культура, заводы, война, протесты, Донбасс, кошки, общество, акции, экология, спорт, зима, политики, самолеты, Шахтер, Сергей Смоленцев, #Євромайдан, путешествия, Львов, ЗСУ, искусство, фотоподборки, аннексия Крыма, пейзажи, военная техника, корабли, полиция, знаменитости, живопись, архитектура, фотография, оккупация, ВМС Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис беспорядки, митинги, музыка, учения, дети, Дмитрий Дятлов, Александр Зубко, Нацгвардия, АТО, выборы, Путин, ВСУ, Карпаты, праздники, столкновения, стихийные бедствия, мотоциклы, милиция, фотопроект, Верховная Рада, история, футбол, юмор, портрет, люди, традиции, фотоконкурсы, НАТО, фестивали, технологии, джаз, солдат, авиация, катастрофы, город, уикенд, женщины, Одесса, церковь, транспорт, Львів, вера, Саакашвили, цирк, автомобили, туризм, тест-драйв, фотографы, досуг, США, мир, природа, Порошенко, соревнования, Киев, марш, Майдан, выставки, мода, концерты, политика, суд, животные, дизайн, парады, Динамо, Россия, бизнес, культура, заводы, война, протесты, Донбасс, кошки, общество, акции, экология, спорт, зима, политики, самолеты, Шахтер, Сергей Смоленцев, #Євромайдан, путешествия, Львов, ЗСУ, искусство, фотоподборки, аннексия Крыма, пейзажи, военная техника, корабли, полиция, знаменитости, живопись, архитектура, фотография, оккупация, ВМСВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Першокласник Богдан розповідає про те, як зробить усіх білорусів білоруськомовними. Хлопчик від народження виховується білоруською мовою і тому ніколи не переходить на російську у спілкуванні з однолітками. 09.10.2019



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