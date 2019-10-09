Боевые действия на Донбассе будут завершены только при условии освобождения всех украинских пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и государственной границы с РФ. Об этом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью hitech.ua.

"Эта проблематика содержит политический фактор, однако боевые действия в Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и участков госграницы с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

"В таком контексте личный состав Вооруженных Сил Украины готов выполнить свой конституционный долг по защите жизни, здоровья, прав и свобод наших граждан", - отметил Хомчак. Вместе с тем, вопрос переговоров входит в компетенцию политического руководства страны, пояснил он.

"В то же время, украинская армия способна поддержать благоприятные условия для сдерживания агрессора и обеспечения переговорного процесса с целью завершения вооруженного конфликта политико-дипломатическим образом", - говорит Хомчак.

Он также подчеркнул, что позиция по Крыму измениться не может. "По Крыму - здесь другой позиции быть не может: Крым - это Украина", - заверил Хомчак. "Пути его освобождения и полноценного возвращения в состав нашего государства, кроме фактора чисто военного, имеют значительный информационный и политический подтекст и должны рассматриваться в комплексе с возможным привлечением международных партнеров", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "серую зону" на Донбассе могут расширить за счет подконтрольных Украине территорий.





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