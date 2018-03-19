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|Порошенко считает выборы в Крыму «филькиной грамотой»
|19.03.2018 11:20
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Как подчеркнул глава государства в обнародованном на его странице в Facebook видео обращении, ни зафиксирована «явка», ни нарисованный «результат» не соответствуют реальной активности жителей полуострова.
«Благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал — Крым — это Украина!» — напомнил Порошенко.
По его словам, обнародованы официальные «данные» является ни чем иным, как фальсификацией.
«Говоря известным российским фразеологизмом — «филькина грамота». Ее Кремль будет теперь использовать в гибридной информационной войне, он ведет не только против Украины, а против только мира. Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму», — предупредил президент.
Также Порошенко отметил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму.
«Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей. Призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России», — резюмировал глава государства.
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