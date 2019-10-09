Міжнародна виставка «Зброя та безпека – 2019» RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе • ТОП-7 самой полезной зелени • 80% переселенцев не вернутся на Донбасс даже после освобождения • Загороднюк заверяет, что льготы военным не отменят • Хомчак назвал слабое место ВСУ • Если слабость и клонит в сон: 8 продуктов-помощников в межсезонье • Укроборонпром показал на выставке 135 образцов техники, между них — шесть новиноквсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: выставки, вооружение, Киев, оружие, военная техника, Укроборонпром, Зброя та Безпека. Міжнародна виставка «Зброя та безпека – 2019» 370выставки, вооружение, Киев, оружие, военная техника, Укроборонпром, Зброя та Безпека. Напередодні Дня захисника України у столичному Міжнародному виставковому центрі відкрилася XVІ міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2019», яка працюватиме до 11 жовтня. Вперше захід такого рівня відбувся у столиці ще 2004-го.

Використовуючи досвід провідних міжнародних збройових салонів, організатори «Зброя та безпека – 2019» проводять виставку за двома основними розділами. Перший — озброєння й військова техніка для армії та правоохоронних органів. Зокрема, увазі відвідувачів представлено озброєння і засоби індивідуальної екіпіровки солдата на полі бою, техніку й озброєння сухопутних військ. Другий — цивільна частина експозиції, що традиційно має найрізноманітніший асортимент мисливської, спортивної, холодної зброї, товарів тактичного призначення, для полювання й активного відпочинку.

На виставковій площі 34 тис. кв. м представлено понад 370 фірм і організацій із 16 країн світу: США, Польща, Данія, Фінляндія, Бельгія, Білорусь, Австрія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Італія, Латвія, Хорватія, Ізраїль, Китай, Казахстан. У павільйонах і на відкритих майданчиках виставлено понад 50 натурних зразків військової і спеціальної техніки та обладнання для виробництва озброєнь.

Традиційно, широко на цій виставці представлені досягнення вітчизняного ОПК на експозиціях Міноборони України, ДК «Укроборонпром», ГС «Ліга оборонних підприємств України», ГО «Асоціації виробників озброєння та військової техніки України», окремих державних і приватних фірм.

Найцікавіші експонати виставки: ракетний протикорабельний комплекс «Нептун», гелікоптер H-225 Super Puma, новий БТР «Отаман-3», стволи від САУ «Богдана», безпілотний авіакомплекс Bayraktar тощо. Фоторепортажи Популярные теги корабли, солдат, тест-драйв, Майдан, авиация, беспорядки, акции, полиция, США, фотоподборки, суд, церковь, Львів, вера, заводы, музыка, дети, соревнования, мода, бизнес, Саакашвили, технологии, Одесса, #Євромайдан, пейзажи, самолеты, фотографы, ВМС, милиция, фотоконкурсы, традиции, животные, Александр Зубко, военная техника, зима, стихийные бедствия, политики, Нацгвардия, Киев, Сергей Смоленцев, парады, ЗСУ, столкновения, мир, экология, учения, война, фотопроект, НАТО, оккупация, праздники, туризм, живопись, Львов, путешествия, Порошенко, спорт, Верховная Рада, архитектура, выставки, Шахтер, Карпаты, катастрофы, цирк, кошки, фестивали, ВСУ, митинги, портрет, досуг, культура, мотоциклы, Донбасс, транспорт, искусство, аннексия Крыма, АТО, концерты, политика, джаз, уикенд, общество, футбол, автомобили, Динамо, дизайн, Путин, протесты, Россия, Дмитрий Дятлов, город, фотография, юмор, люди, выборы, женщины, марш, природа, знаменитости, история Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис корабли, солдат, тест-драйв, Майдан, авиация, беспорядки, акции, полиция, США, фотоподборки, суд, церковь, Львів, вера, заводы, музыка, дети, соревнования, мода, бизнес, Саакашвили, технологии, Одесса, #Євромайдан, пейзажи, самолеты, фотографы, ВМС, милиция, фотоконкурсы, традиции, животные, Александр Зубко, военная техника, зима, стихийные бедствия, политики, Нацгвардия, Киев, Сергей Смоленцев, парады, ЗСУ, столкновения, мир, экология, учения, война, фотопроект, НАТО, оккупация, праздники, туризм, живопись, Львов, путешествия, Порошенко, спорт, Верховная Рада, архитектура, выставки, Шахтер, Карпаты, катастрофы, цирк, кошки, фестивали, ВСУ, митинги, портрет, досуг, культура, мотоциклы, Донбасс, транспорт, искусство, аннексия Крыма, АТО, концерты, политика, джаз, уикенд, общество, футбол, автомобили, Динамо, дизайн, Путин, протесты, Россия, Дмитрий Дятлов, город, фотография, юмор, люди, выборы, женщины, марш, природа, знаменитости, историяВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, gazeta.ua, armyinform.com.ua Київ, Україна 09.10.2019



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