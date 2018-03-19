Фотографии непогоды оккупированного города опубликовали в соцсети.

«Из них видно, что город сильно засыпало снегом, а из-за вьюги видимость существенно уменьшилась», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 22 населенных пунктов на Донбассе остаются без света.

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