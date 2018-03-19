Деловые Сводки
- У Лондона есть доказательства, что Россия последние 10 лет производила «Новичок», - Борис Джонсон
- Глава Всемирного банка рассказала, какие мошеннические схемы проворачивают украинские банки
- Флот США принял на вооружение подлодку с геймпадом от Xbox
- Нам надо научиться жить рядом с этим опасным больным, - Портников
- Загадочная русская душа: распевать "только б не было войны" и голосовать за войну, - Гаспарян
|Зима не отступает — оккупированный Луганск замело снегом (фото)
|19.03.2018 12:00
|
Фотографии непогоды оккупированного города опубликовали в соцсети.
«Из них видно, что город сильно засыпало снегом, а из-за вьюги видимость существенно уменьшилась», — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что 22 населенных пунктов на Донбассе остаются без света.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями