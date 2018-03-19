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|Глава Всемирного банка рассказала, какие мошеннические схемы проворачивают украинские банки
|19.03.2018 12:32
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Об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.
“Что касается банковского сектора, обычные люди вероятно не осознают, насколько в этой сфере было распространено обман. Были те, кто собирал депозиты у людей и клал эти деньги себе в карман или выдавал в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела на Кипре и в офшорах“, — рассказала Кахконен.
Она подчеркнула, что важно сделать так, чтобы банки вели свой бизнес честно и занимались кредитованием по разумным ставкам.
Кахконен также отметила, что в украинском банковском секторе очень высокий уровень неработающих кредитов.
“Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля. А это приводит к тому, что банки не повышают свои кредитные ставки, так как риски невозврата велики. Поэтому уровень закредитованности частного сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным банком и Министерством финансов, чтобы решить проблему плохих кредитов“, — сказала представитель Всемирного банка.
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