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Зеленскому показали новый украинский ракетный комплекс Нептун
09.10.2019 16:29
Завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего будет сделан госзаказ одного дивизиона. Президент Украины Владимир Зеленский посетил международную выставку Оружие и безопасность в Киеве, в ходе которой он ознакомился с противокорабельным ракетным комплексом Нептун.

Mashyny-raketnogo-kompleksu-RK-360-MTS-Neptun_09.10.19

Об этом сообщает Милитарный портал в среду, 9 октября. Так, генеральный конструктор КБ Луч Олег Коростелев рассказал, что завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего состоится государственный заказ одного дивизиона новой техники. Сейчас пока происходит согласование финансирования программы на следующий год.

В состав дивизиона входят:

- Шесть унифицированных пусковых установок УСПУ-360;

- Шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;

- Шесть транспортных машин ТМ-360;

- Подвижной командный пункт дивизиона РКП-360;

- 72 ракеты Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающий машине и столько же на транспортной машине.

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