Деловые Сводки
|Зеленскому показали новый украинский ракетный комплекс Нептун
|09.10.2019 16:29
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Об этом сообщает Милитарный портал в среду, 9 октября. Так, генеральный конструктор КБ Луч Олег Коростелев рассказал, что завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего состоится государственный заказ одного дивизиона новой техники. Сейчас пока происходит согласование финансирования программы на следующий год.
В состав дивизиона входят:
- Шесть унифицированных пусковых установок УСПУ-360;
- Шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;
- Шесть транспортных машин ТМ-360;
- Подвижной командный пункт дивизиона РКП-360;
- 72 ракеты Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающий машине и столько же на транспортной машине.