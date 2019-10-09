Завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего будет сделан госзаказ одного дивизиона. Президент Украины Владимир Зеленский посетил международную выставку Оружие и безопасность в Киеве, в ходе которой он ознакомился с противокорабельным ракетным комплексом Нептун. Об этом сообщает Милитарный портал в среду, 9 октября. Так, генеральный конструктор КБ Луч Олег Коростелев рассказал, что завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего состоится государственный заказ одного дивизиона новой техники. Сейчас пока происходит согласование финансирования программы на следующий год. В состав дивизиона входят: - Шесть унифицированных пусковых установок УСПУ-360; - Шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360; - Шесть транспортных машин ТМ-360; - Подвижной командный пункт дивизиона РКП-360; - 72 ракеты Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающий машине и столько же на транспортной машине.



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