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В Киеве объявили в розыск пропавшую школьницу (фото)
19.03.2018 13:19
В Киеве объявили в розыск пропавшую школьницу (фото) В Киеве правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю Диану Белецкую.

Девушка 2003 года рождения пропала в Оболонском районе столицы, сообщает служба розыска детей Национальной полиции на странице в Facebook.

«Внимание, розыск! Оболонским УП разыскивается несовершеннолетняя Белецкая Диана Игоревна 2003 г.р. При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102″, – отмечают правоохранители.

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