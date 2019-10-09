Согласно отчету, еще 1% опрошенных утверждают, что намерены вернутся в ближайшее время, 19% - затруднились с ответом, 1% - не ответили на вопрос.

Отмечается, что намерения не возвращаться наблюдаются больше у тех, кто на данный момент проживает дальше от неподконтрольных Украине территорий. Доля переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.

Среди причин, по которым переселенцы посещают неподконтрольные территории после перемещения, названы: посещение и содержание жилья (74%), посещение друзей или семьи (52%), перевозка имущества (21%), особые события, такие как свадьба и похорон (10%), исследование возможности возвращения (4%), операции с имуществом - продажа, аренда (3%), другое (1%), не ответили на вопрос 1%.

В то же время, между причин, по которым переселенцы не посещают неподконтрольные территории после перемещения: опасность для жизни (47%), отсутствие необходимости (33%), отсутствие финансовых возможностей (23%), здоровье (16%), политические мотивы (17%), отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников (9%), другое (2%), а 5% - не ответили на вопрос.

Наиболее существенными проблемами посещения неподконтрольных территорий, по мнению переселенцев, являются: очереди на линии разграничения, большие финансовые расходы и недоступность транспортного сообщения.

Также в отчете говорится, что 57% внутренне перемещенных лиц голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность. Согласно отчету, 57% респондентов ответили, что голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность, 25% - не голосовали бы, 16% - не знают, 2% - не ответили на вопрос.

Также 47% переселенцев ответили, что намерены голосовать на следующих выборах президента и парламентских выборах, 32% - не собираются голосовать, 19% - не знают, 1% - не ответили на вопрос.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица были опрошены телефонным интервьюированием, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

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