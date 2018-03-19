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|21 марта в Верховной Раде будут рассматривать вопрос об аресте Надежды Савченко
|19.03.2018 13:35
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Об этом свидетельствует повестка дня комитета.
Рассмотрение представлений ГПУ назначено на 15.00.Источник
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