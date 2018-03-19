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21 марта в Верховной Раде будут рассматривать вопрос об аресте Надежды Савченко
19.03.2018 13:35
21 марта в Верховной Раде будут рассматривать вопрос об аресте Надежды Савченко Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко 21 марта.

Об этом свидетельствует повестка дня комитета.

Рассмотрение представлений ГПУ назначено на 15.00.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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