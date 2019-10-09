Об этом глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил во время Украинского газового форума, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 9 октября.

"Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, Газпром сможет прийти на украинский рынок и поставлять газ потребителям в таком количестве, как они пожелают. Более того, они могут делать это довольно эффективно, если их ценовая политика будет дешевле, чем у европейских поставщиков", - отметил Коболев.

Он добавил, что Газпром отказывается выполнять нынешний договор с НАК через политический подтекст, и по истечении этого контракта компания может вновь выйти на украинский рынок.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим Газпром экспорт поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий различной сферы", - заявил глава Нафтогаза.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам Газпрома и Нафтогаза о поставках газа в Украину и его транзите, обязав российскую компанию выплатить Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром эти решения обжаловал.

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