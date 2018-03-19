Деловые Сводки
- Виртуальная реальность позволит врачам лучше спланировать лечение
- В Раде хотят принять заявление о непризнании Украиной легитимности выборов Путина
- Порошенко ищет людей, у которых есть деньги, и "кидает" их, - беглый Онищенко
- Две трети Крыма ждет печальная участь: академик сделал страшный прогноз
- Реакция лидеров Запада на победу Путина: российский политолог рассказала о важном сигнале
|В Запорожье трамвай сошел с рельсов и врезался в столб (фото)
|19.03.2018 14:38
|
Об этом сообщил портал 061.ua.
Отмечается, что случай произошел на улице Шевченко близко от здания средней школы.
На опубликованных фото заметно, что трамвай врезался в столб и забор частного дома. В результате аварии на крыше трамвая произошел пожар, которая покрылась гарью. К счастью, никто не пострадал. Сам трамвай получил серьезные механические повреждения.
О причинах данного инцидента пока не сообщается. На месте происшествия работают экстренные службы.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями