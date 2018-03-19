Еще в 90-х, когда у актера обнаружились проблемы со здоровьем, вторая жена Марина Зудина уговорила его переписать практически все на ее имя.

Таким образом в собственности артиста оставалось лишь чуть более 180 квадратных метров на Котельнической набережной, однако даже эту квартиру в 2000 году Табаков переписал на жену. Таким образом, на момент смерти, которая настигла 82-летнего актера 12 марта, за душой его не были ни рубля.

Что же касается раздела имущества, как предполагает источник, совместные дети Табакова и Зудиной – сын Павел и дочь Мария – действительно его разделят, а вот сын артиста от первого брака, 57-летний Антон Табаков, конечно, останется «не при делах».

Наряду с этим ранее стало известно, что Антон Табаков окончательно перебрался с семьей в Европу. В свое время Табаков-младший неплохо заработал на ресторанном бизнесе, который успешно продал и купил недвижимость на границе Италии и Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Табаков владел тремя квартирами в Москве (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра), которые оцениваются риелторами примерно в 200 миллионов рублей. Также музыкант оставил родственникам большой загородный дом в поселке Кино в Подмосковье, стоимостью примерно в 400 миллионов.

По неофициальным данным на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова в последние годы актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц.

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