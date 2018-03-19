Мороженое сверху покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева, которое еще называют изюмным.

«Gyeondyo-bar» облегчит жизнь тех, кому нужно с утра идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных застолий — и вам больше не придется страдать весь день от ужасного похмелья», — говорят представители магазина.

Целебные свойства сока из плодов изюмного дерева открыли еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения симптомов похмелья.

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