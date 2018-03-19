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|Стало известно о состоянии украинки, которая пострадала при аварии на канатной дороге в Гудаури
|19.03.2018 17:09
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Как сообщает ТСН, у девушки поврежден позвоночник и многочисленные переломы.
Девушку зовут Инна Ищук. После аварии на подъемнике у нее переломы лопатки, локтя, ребер и бедра. Киевлянку оперировали в больнице в Тбилиси.
По словам нейрохирурга, который занимается ее состоянием, пострадавшая проведет на больничной койке несколько недель.
— Она себя бодро духом чувствует. Конечно угроза осложнений после операции остается. Мы с ней с первых дней в Тбилиси и видимся по первому нашему желанию. В любом случае у Грузии я ощущаю всестороннюю поддержку, — рассказала мама девушки.
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